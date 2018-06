Mazda zachęca do weekendowych podróży po Mazowszu w ramach projektu Slow Road

Slow Road to projekt realizowany przez Mazdę Motor Poland w partnerstwie m.in. z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Baza miejsc w przewodniku Slow Road obejmuje także inne województwa, ale to właśnie Mazowsze jest regionem niedocenianym turystycznie przez mieszkańców stolicy. A wystarczy wyjechać zaledwie 30 kilometrów od centrum Warszawy, by przekonać się, że życie płynie w zupełnie innym tempie. Wyjazd na jeden lub dwa dni proponowaną przez Slow Road trasą mazowieckimi drogami, to okazja do bliskich spotkań z naturą, odkrycia niepowtarzalnych miejsc, smaków, wrażeń i prawdziwego odpoczynku dla ciała i duszy.

– Jeśli kochasz piękne trasy, lubisz jeździć samochodem, a przy tym cenisz lokalne, regionalne potrawy, projekt Slow Road to z pewnością inicjatywa dla Ciebie. Idee slow life czy slow food w najlepszym regionalnym wydaniu spotkać można w każdym województwie, ale Mazowsze zaskakuje siłą charakteru

i wyrazistością miejsc, oznaczonych na trasie Slow Road. Istotą naszego projektu jest przyjemność płynąca z podróżowania samochodem i odkrywanie nieznanych zakątków, które znajdują się poza głównymi, najbardziej uczęszczanymi trasami. Zachęcamy do wyjazdu za miasto, bo to świetny pomysł na odpoczynek, wspólne spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi i okazja by poznać wyjątkowe miejsca oraz ludzi, którzy je tworzą - powiedział PR Manager Mazda Motor Polska, Szymon Sołtysik.

Mazowiecka baza miejsc noclegowych kusi kameralnymi pokojami w gospodarstwach agroturystycznych czy klimatycznymi chatami ale znajdziemy też noclegi w zabytkowych murach. Niespełna 140 km od Warszawy znajduje się Dworek nad Wkrą - wyjątkowe miejsce, które od trzech pokoleń zaprasza gości spragnionych wiejskiego uroku, a znacznie bliżej bo ok. 50 km od Warszawy można trafić do Domu na Wierzbami, niezwykłej drewnianej chaty z 1911 r., która uwodzi regionalnym, artystycznym wystrojem, bogatą historią i wyjątkowo malowniczym otoczeniem tuż nad Bugiem. Na weekendowy wyjazd z dziećmi idealnie sprawdzi się Siedlisko Leluja, gdzie kozy, kucyki i kury żyją w zgodnej symbiozie, warsztaty teatralne odbywają się w odrestaurowanej stodole, a domowa kuchnia cudownie smakuje w plenerze.

Podróże po Mazowszu oferują solidną dawkę śpiewu ptaków, malarskie plenery nad Bugiem, spływy kajakiem po Narwi lub Wkrze, trasy rowerowe w Kampinosie, regionalne warsztaty rzemieślnicze czy ekspedycje kulinarne. Malownicze drogi z dobrym oznakowaniem pewnie prowadzą do miejsc ciekawych i bogatych w atrakcje, jak choćby muzeum wsi mazowieckiej w Sierpcu, skansen Kuligowo czy muzeum flisackie w Kamieńczyku. Mazowieckie specjalności to trasy rowerowe, spływy kajakiem, wędkarskie łowiska czy stanowiska do obserwacji ptaków, ale poszukiwacze historii czy wielbiciele regionalnej kuchni także będą zaskoczeni bogactwem oferty miejsc, które warto odwiedzić.

Projekt Slow Road dostarcza inspiracji do weekendowego wyjazdu, niekoniecznie daleko, ale zawsze tam, gdzie czas zwyczajnie płynie wolniej. Organizatorzy stale wyszukują wyjątkowe miejsca, zachęcając do poznawania sielskiej Polski w najlepszym wydaniu. Na stronie www.slowroad.pl, oprócz rekomendowanych miejsc noclegowych czy gastronomicznych, znajdziemy także opisy tras

i rozmaitych atrakcji dla dzieci i dorosłych.

