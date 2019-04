Nowa Mazda3 z najwyższym wyróżnieniem Red Dot 2019

Najwyższe wyróżnienie w konkursie przyznawane jest produktom, których wzornictwo jest przełomowe i wizjonerskie. Kompaktowy model nowej generacji Mazdy dołącza do rosnącej gamy nagrodzonych modeli japońskiego producenta, zaprojektowanych zgodnie z założeniami stylizacji Kodo – Dusza Ruchu.

Nawiązując do japońskiej estetyki poprzez czystą, uproszczoną bryłę, projektanci Nowej Mazdy 3 wyeliminowali z nadwozia wszelkie zbędne przetłoczenia, by wydobyć grę światła i cienia oraz refleksy na płaszczyźnie bocznej nadwozia. Podejście „mniej znaczy więcej” zostało zastosowane w projekcie całego samochodu. Na przykład elementy, takie, jak reflektory przednie i tylne światła, charakteryzuje uproszczona, czysta stylistyka wolna od zbędnych dodatków.

„Dążenie do osiągnięcia piękna przez upraszczanie jest naczelną zasadą projektu Nowej Mazdy 3” - podkreśla Yasutake Tsuchida, główny stylista nowego modelu. „To więcej niż dążenie do minimalizmu. Prezentacja tak czystego projektu wymaga znaczącego wysiłku i doskonalenia metodą prób i błędów. Takie dzieło, w naszym odczuciu, może zostać stworzone tylko jako efekt pracy ludzkich rąk i modelowania w glinie.”

Właściwości jezdne samochodu odzwierciedlają ten sposób myślenia. Nowa Mazda3, stworzona została z myślą o przyjemności, jaką kierowca będzie czerpać z prowadzenia pojazdu i jego naturalnej koncentracji podczas jazdy. Jednocześnie wiele uwagi poświęcono wyciszeniu wnętrza i eliminowaniu wibracji, które sprawiły, że wnętrze kabiny zapewnia także pasażerom fizyczny i emocjonalny komfort podróżowania. Kokpit jest umieszczony w doskonałej symetrii z kierowcą. Nowe fotele utrzymują miednicę w pozycji pionowej, umożliwiając naturalny ruch tułowia, a tym samym zmniejszając odczuwanie zmęczenia podczas dalszych podróży. Nowa Mazda3 będzie również pierwszym w historii modelem oferowanym z napędem Skyactiv-X, rewolucyjnym silnikiem benzynowym Mazdy, zapewniającym wydajność podobną do silnika Diesla.

Międzynarodowe jury nominowało niespełna 100 produktów do nagrody „Best of the Best” z ponad 5,5 tys. zgłoszeń otrzymanych z 55 krajów. Konkurs nagradza produkty, które wyróżniają się innowacyjnością, funkcjonalnością i ergonomią oraz ponadczasowym wzornictwem. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się 8 lipca tradycyjnie w gmachu Aalto-Theatre w Essen. Nowa Mazda3 wraz z innymi nagrodzonymi będzie eksponowana na specjalnej wystawie „Design on Stage” w Muzeum Red Dot w Essen, a ponadto zostanie zaprezentowana w dorocznym katalogu Red Dot, na stronie internetowej i w specjalnej aplikacji.

„Zdobycie nagrody <<Red Dot: Best of the Best>> to szczególne wyróżnienie, gdyż niewielki odsetek zgłoszonych produktów może się cieszyć tym zaszczytnym tytułem” – mówi Dr. Peter Zec, założyciel i prezes Red Dot. „Jest to zasłużone uznanie za wspaniałe osiągnięcia projektowe i dowód, że wielokrotnie nagradzane firmy należą do najlepszych w świecie designu.”

Jest to siódma nagroda Red Dot dla modeli Mazdy zaprojektowanych zgodnie z filozofią Kodo – Dusza Ruchu, po MX-5 RF w 2017, MX-5 w wersji soft top, CX-3 i Maździe 2 – modelach nagrodzonych w 2015 roku, Maździe 3 poprzedniej generacji nagrodzonej w 2014 roku i Maździe 6, która zdobyła tytuł w 2013 r.

Zainicjowany w 1955 r. Red Dot jest jednym z największych światowych konkursów w dziedzinie wzornictwa. Zwycięzcy uzyskują prawo do posługiwania się symbolem Red Dot – międzynarodowym znakiem doskonałości.