GETEC, który od ponad ćwierć wieku aktywnie wspiera klientów w procesach redukcji kosztów dostaw energii elektrycznej, ciepła czy chłodu technologicznego, doświadczenie w sektorze spożywczym i mleczarskim wypracował z najlepszymi. Dr. Oetker, Elo-Frost, Uelzena Cargill czy FrieslandCampina – to producenci wysokiej jakości wyrobów mleczarskich o ogromnym zaufaniu rynkowym.

Technologie oparte na skuteczności

Wśród dostępnych rozwiązań stosowanych dla tego sektora przez firmę GETEC, należy wymienić choćby instalację kotłów gazowych do zaopatrywania fabryk w parę i gorącą wodę, budowę elektrociepłowni (także z kogeneracją składającą się z wielomodułowych silników spalinowych i kotłów odzysknicowych), stosowanie optymalizacji systemów chłodniczych czy też kompleksowe usługi dostaw energii. Wspomniane firmy partnerskie decydowały się podczas współpracy także na projekty zwiększenia efektywności energetycznej w procesie produkcji czy też redukcji kosztów energii wytwarzanej, a później wykorzystywanej poprzez stosowane systemy monitoringu. GETEC pozwala osiągnąć redukcję na poziomie nawet 25 proc. Wszystko to za sprawą wydajnych technologicznie systemów i komponentów, ale też przystępnych modeli biznesowych. Wśród najbardziej atrakcyjnych w ofercie znalazł się contracting, który pozwala na redukcję kosztów inwestycji, za które w całości odpowiada GETEC.

Jak przekonuje Krzysztof Ruczkowski – dyrektor ds. sprzedaży w firmie GETEC Polska Sp. z o.o., rynek mleczarski to wyjątkowo przyszłościowy sektor, ciągle jeszcze potrzebujący nowoczesnych rozwiązań. GETEC stosuje je na szeroką skalę na obsługiwanych już przez siebie rynkach, wspierając potencjał i wpływając na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. – Rozwiązania oferowane przez naszą firmę, mogą nawet w 25 procentach zoptymalizować koszty pozyskania energii, co z pewnością przyczynia się do zwiększenia rentowności firmy – dodaje.

– W tym celu proponujemy przedsiębiorstwom, ale także instytucjom publicznym model contractingu, który wiąże się z kompleksową obsługą inwestycji. GETEC odpowiada nie tylko za dostawę energii, ale także za planowanie, budowę, finansowanie, eksploatację, konserwację czy utrzymanie inwestycji przez określony przez obie strony czas – klient płaci wyłącznie za finalną usługę, czyli dostarczoną energię (może nią być ciepło, chłód, energia elektryczna). Jesteśmy w stanie także zmodernizować aktualnie działającą infrastrukturę do tego stopnia, aby w krótkiej perspektywie, koszt inwestycji zwrócił się, a późniejsza eksploatacja była bardziej opłacalna dla firmy – mówił Krzysztof Ruczkowski.

Rynek mleczarski z dobrą perspektywą

Przyglądając się poprzednim okresom można stwierdzić, że rynek mleczarski mimo wahań ma dobry potencjał – tak produkcyjny, jak i sprzedażowy. Należy też odnotować fakt, że wzrosty cen produktów przetworzonych (choćby ceny masła) spowodowały wejście na rynek coraz większej liczby nowych graczy, którzy chcieli wykorzystać utrzymujący się trend podwyżek cen. Według danych Eurostatu w 2017 roku ceny mleka, serów i jaj w Unii Europejskiej wzrosły średnio o 3 procent, podczas gdy w Polsce wzrost ten wyniósł aż 6 procent. To przyciągnęło nowe firmy i marki do współzawodnictwa na atrakcyjnym rynku.

Na odwieczne pytanie: co robić, aby zarobić, GETEC podsuwa odpowiedź. Złota zasada biznesu pomogła wielu przedsiębiorstwom: aby zarabiać, warto inwestować, GETEC doradza także, aby modernizować. Zmniejszenie kosztów na etapie wytwórczym, pozwala zwiększyć rentowność nie tylko liderów rynku mleczarskiego, ale także mniejszym firmom z tego sektora. Przykładem może być inwestycja realizowana z zakładem mleczarskim Mittelelbe w niemieckim Stendal. Projekt przeanalizowano pod kątem potencjału oszczędności w danej lokalizacji oraz możliwości odzysku ciepła – w ten sposób stworzono szyte na miarę rozwiązanie, które wzmocniło ekonomię firmy, będąc przy tym przyjaznym dla środowiska. Przedsiębiorstwo zdecydowało się na współpracę dwuetapową – na wykorzystanie pary i gorącej wody generowanych za pomocą systemów 3 kotłów parowych w pierwszym etapie oraz na zwiększenie wydajności produkcyjnej poprzez kogenerację z kotłem odzysknicowym w etapie drugim. Przełożyło się to na optymalizację kosztów energii o kilkadziesiąt procent.

Rynek mleczarski, jak wiele innych rynków, podlega ciągłym zmianom i wpływom zewnętrznym. Nie można precyzyjnie przewidzieć wszystkich uwarunkowań jego zmian. Można jednak działać w kierunku optymalizacji kosztów wytwarzania, ponieważ to zawsze znajdzie pozytywne przełożenie na wynik finansowy i zwiększenie szans wobec konkurencji rynkowej. W mądrym modernizowaniu i rozbudowywaniu potencjału, bez angażowania znaczących środków, a mimo to zapewniającym przewagę, pomaga GETEC w sprawdzonej formule kontraktingu.