Elica RoadShow niebawem w Polsce! Zobacz najbardziej designerskie okapy i przyjdź na pokaz Matteo Brunettiego

Obrandowany truck pojawił się dotychczas w kilku europejskich miastach. Wydarzenie połączone z angażującymi pokazami kulinarnymi i konkursami zgromadziło tam mnóstwo osób zainteresowanych okapami włoskiej maki.

Jak zaznaczają przedstawiciele firmy – mobilny showroom Elica RoadShow podróżujący po Europie pozwoli jeszcze bardziej zbliżyć się do klientów i zaprezentować im jak innowacyjne, piękne i skuteczne w swej pracy są urządzenia marki Elica.

Wydarzenie to także idealna okazja do zaprezentowania programu Air Partners dla współpracujących architektów, projektantów i właścicieli studiów meblowych. Podczas szkoleń, goście mogą dowiedzieć się o aktualnej ofercie producenta, a także o najnowszej wersji płyty grzewczej zintegrowanej z wyciągiem – NikolaTesla Switch.

Premiera urządzenia idealnie łączy się hasłem przewodnim spotkań z polskimi klientami – The Revolution is on Air. Rewolucyjna konstrukcja płyty, uwzględnienie wzorniczych detali, a także harmonia jakości z maksymalną skutecznością – to wyróżniki premierowego modelu.

Producent zachęca do odwiedzenia ekspozycji trucka w Poznaniu, podczas targów Arena Design, Meble Polska oraz Home Decor w dniach 14–15 marca. Na gości oprócz konkursów z nagrodami czekają pokazy kulinarne przygotowane przez finalistę programu Master Chef – Matteo Brunettiego.

fot. matteobrunetti.pl



Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!